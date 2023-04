Fisuras en Pino Pallas se debieron a cambios de temperatura: CMIC

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Baja California Sur, Rodolfo Martínez Parra, explicó las posibles causas de las fisuras que aparecieron en el concreto hidráulico de Pino Pallas. La vialidad fue pavimentada recientemente y aún no ha sido abierta al tránsito vehicular, por lo que la noticia de las fracturas ha causado cuestionamientos entre la población.

De acuerdo con el experto, las fisuras podrían haber sido provocadas por cambios en la temperatura atmosférica, lo que habría dado pie a una reacción química del pavimento. Tal como lo había señalado la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, el ingeniero sostuvo que no hay daño estructural.

“El concreto está calientito cuando tú lo estás vaciando. Entonces, si llega a una temperatura fría, con viento, la parte superficial va a tener una reacción física y química, que no quiere decir que porque se agrietó ya estructuralmente está fallado. No”, dijo.

Martínez Parra detalló que las fisuras son superficiales y que solo afectan el acabado del pavimento. En este sentido, declaró que la vida útil de la calle no se verá mermada.

“Se puede escalafatear. ¿Qué quiere decir esto? Vas a romper por donde va la grieta, vas a quitar lo suelto y vas a poner un producto químico que sea autonivelante y que va a funcionar normalmente bien. ¿Que no te gustó cómo está el acabado? No quiere decir que no funcione”, resaltó.