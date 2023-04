Falta de vacunación aumentan casos de tuberculosis en México

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) reveló que durante el 2022, los casos de tuberculosis en México incrementaron un 45.3%, el motivo, cada día se vacunan menos niños.

Aseveró que durante los tres años que se mantuvo la pandemia por Covid-19, los casos incrementaron progresivamente, en 2020 hubo 19 mil 700 casos; en 2021 se contabilizaron 21 mil 568; en 2022, el número alcanzó las 28 mil 620 personas.

Dichos datos fueron respaldados por Juan Pablo García Acosta, académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y explicó que el incremento está relacionado con diversos factores.

“El principal es no inmunizar a los niños; padres que pertenecen a la new age, una generación que comenzó a expandir la creencia de que las vacunas no son necesarias, ponen en peligro a sus hijos, y la otra, que fue un año en el que entre agosto y septiembre existió desabasto de la vacuna para tuberculosis”, expuso el especialista.