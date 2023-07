Automovilista casi atropella a un adulto mayor por no respetar señalamientos viales en La Paz

A pesar de los programas e iniciativas gubernamentales sobre mejorar la movilidad vial en La Paz, un adulto mayor estuvo a punto de ser atropellado por un automovilista que iba con alta velocidad e ignoró la zona peatonal de la calle Revolución esquina con Reforma en la colonia centro.

En esta esquina, podemos encontrar un alto en la calle Reforma, sin embargo, aún existiendo una zona peatonal en la calle Revolución, no se cuenta con algún señalamiento o con reductores de velocidad. En consecuencia, los automovilistas suelen manejar con exceso de velocidad, así expresa un transeúnte afectado:

“La gente no respeta. Ayer iba a cruzar la otra calle, no soy de aquí, e iba por esa calle y por poco me atropella un coche, era un chavalo y digo, hay que entender. Y que la gran mayoría se detiene, pero no puede uno confiar”