Basura, violencia y robos; así se vive el Panteón Municipal de Todos Santos

Basura, heces fecales, personas en estado de ebriedad que cometen actos violentos, e incluso amantes de lo ajeno; la comunidad que visita regularmente a sus difuntos ya está cansada de encontrarse con el Panteón Municipal de Todos Santos en estas condiciones.

Tal es el caso de una familia que, justo hace un día, les robaron las palmeras que acompañaban a su padre y esposo difunto; aunado a encontrarse con montones de latas de cerveza, pañales y otros desechos que claramente incomodan y molestan, como relataron:

“Sí, nos robaron una palmerita, que ya iba agarrando su tamaño y de repente… Hay gente, amantes de lo ajeno, que se les hace fácil, también. Puede haber mucho descuido, y la misma gente de aquí del pueblo es la que se encarga de dejarlo medio sucio. Sí, hay mucha gente que viene y se viene a echar sus cervezas por acá bastante seguido; aunque no tengan familiares aquí enterrados. Entonces sí, es un problema”, declaró un familiar

“Por supuesto que dejan la basura tirada, hacen sus necesidades fisiológicas aquí entre las tumbas, se acompaña de la música y por supuesto, eso no afecta tanto, pero sí se siente insegura a las personas porque no es apropiado que en un lugar como este permanezcan por tanto tiempo”, expresó otra familiar

En este contexto, la familia declaró haber sido víctimas de ataques violentos en su contra; jóvenes bajo la influencia de sustancias nocivas golpearon a algunos integrantes suyos:

“Golpearon a mis hijos, pusimos queja a la policía, llegó después y nos dijeron que no, que no pasaba nada; porque solamente tenían que haberlos agarrado en flagrancia y entonces, pues así quedó. Es algo inseguro, permanecen hasta muy tarde. Yo a veces vengo sola, a veces me han dado las 7 de la tarde, de la noche, en invierno,y la verdad no da nada de seguridad el ver a las personas que están en esas condiciones porque ya están en condiciones de ebriedad”, declaró la familiar

LEER MÁS: Inicia reencarpetado de calle Topete en Todos Santos

Por su parte, un habitante comentó que de casi un año a la fecha la situación suele ser: amanecer sin sus veladoras y flores, con el miedo a ser atacado, y principalmente, sin poder visitar a su hijo como quisiera:

“Se robaron dos plantas… Mi chamaco, descansando en paz, se llevaron la arena también, fíjate. Y chequen las fosas de basura, es un cochinero… Desgraciadamente, mi hijo ahí está… ¿Y qué puedo decir? Que le echen ganas, a donde voltees a ver, está feo”, comentó

El día de muertos se acerca, por lo que esperan una nueva imagen, un mayor respeto por parte de la comunidad, y mejores condiciones de estancia, aquí, en el Panteón Municipal de Todos Santos.

GC