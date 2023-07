César Villavicencio fuera de la duela por diez días

El pasado sábado 29 de julio, durante el encuentro entre Pelícanos de San Lucas y Guaycuras La Paz, el jugador paceño Cesar Villavicencio recibió un fuerte golpe accidental de parte de un elemento cabeño, el cual hizo que abandonara el partido y ya no pudiera presentarse, posteriormente los representantes capitalinos perdieron ese encuentro.

Al respecto, Villavicencio comentó lo sucedido. Asimismo, detalló cómo fue el impacto sobre su cabeza por lo que fue trasladado de emergencia al hospital más cercano en donde tuvo una intervención exitosa y ahora espera su recuperación.

“El día sábado en el partido contra pelícanos, hubo una jugada accidental donde me dieron un codazo y tuve salir del juego, ya que la herida fue muy aparatosa, ya en revisión médica me comentaron que me darían diez días de reposo ya que fueron cinco puntadas, ahorita estaré descansando y espero si Guaycuras sigue avanzando en la postemporada estar listo y de regreso para la siguiente ronda”.