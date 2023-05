Ciclovía Recreativa en Los Cabos busca fortalecerce con asociación civil

La Ciclovía Recreativa es un espacio que brinda sano esparcimiento a miles de usuarios tanto locales como turistas cada domingo. Aquí, pueden disfrutar de paseos en bicicleta, patines, trotando o caminando, contando con el apoyo de un staff calificado y autoridades que se encargan de mantener cercado y delimitado el espacio utilizado en las calles de la Marina de Cabo San Lucas. Este marco es perfecto para la realización de actividades deportivas por la mañana del domingo.

No obstante, el mantenimiento de los equipos utilizados para cercar, el equipo de audio para las actividades y los materiales, son temas recurrentes semana tras semana. La Ciclovía Recreativa se mantiene gracias a donaciones realizadas por usuarios y empresas privadas, pero aún hace falta sumar esfuerzos, según comentó Mario Meave, coordinador y fundador del proyecto Ciclovía Recreativa en Los Cabos.

“Al hacer yo la asociación civil Ciclovía Recreativa me da a dar un poco mas de refuerzo legal o representatividad para que tanto empresarios como ciudadanos sepan que no estamos solos, y que existe un grupo detrás de mí que va a respaldar esta asociación y conseguir recurso para seguir operando, también aparte hablé con la red de ciclovías recreativas y me van a dar el respaldo para volverla una asociación civil”.