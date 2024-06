Avanza construcción de muro de contención para evitar inundaciones en La Paz

Vecinos de la colonia Jericó al sur de La Paz dieron opiniones dividas acerca de los avances de la construcción de un muro de contención, una rampa para el desfogue de agua y la pavimentación de un vado para evitar inundaciones en épocas de lluvias en el espacio de viviendas.

Como históricamente esta zona registraba el crecimiento de arroyos y desborde de efectos pluviales en temporada de huracanes, autoridades estatales decidieron utilizar un recurso federal para la rehabilitación del área. Ya que una parte del vado había colapsado en 2019 a causa de fuertes lluvias, poniendo en riesgo a las personas que viven ahí.

Samuel es el encargado de un yonke de carros que opera a escasos metros de la obra. Él explicó que la colocación de un puente en lugar de una pared de protección hubiera sido lo optimo, principalmente para evitar largas filas de vehículos y prevenir accidentes viales en época de lluvias.

“Si lo hubieran hecho un puente, para nosotros creo que se me hace mejor. Se me hace que el puente hubiera sido mucho mejor porque no perjudica, a la hora que llueve los carros se juntan y del otro modo se hace cola hasta el final del vado cuando llueve. Sí está quedando bien, pero el puente hubiera quedado al 100 por ciento”.