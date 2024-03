Cruz Azul dedica gol ante Chivas a José Armando, niño con leucemia

Hace unos días se hizo viral en redes sociales la historia del pequeño José Armando, un niño de Veracruz de 14 años de edad y quien desde los cinco tiene cáncer.

Una situación que lo llevó a recibir múltiples tratamientos, mismo que al ser muy pesados provocó que el menor renunciara recibiendo el apoyo de su familia.

José Armando, en ese contenido digital, compartió su afición por el futbol y amor por el Cruz Azul, equipo que de inmediato se contactó para hacer realidad su mayor anhelo.

La Máquina, que se enfrentó este sábado en la cancha del Estadio Azteca a Chivas, regaló una imagen muy especial, ya que durante uno de los goles de Uriel Antuna, el jugador celeste dedicó la anotación al pequeño José Armando, algo que presumió en redes sociales.

Va por ti, José Armando. 💙 pic.twitter.com/2eiNxGAvzQ — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 3, 2024

Afición de las Chivas abuchea a Uriel Antuna

Previo al arranque del partido entre Cruz Azul y Chivas, partido correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2024, la afición rojiblanca no dudó en abuchear y chiflarle a Uriel Antuna.

No es novedad que Antuna saliera enojado del club tapatío y su rencor lo reflejó cuando, en un par de ocasiones, les marcó y festejó besando el escudo de La Máquina.

A raíz de esto, los chivahermanos no se la perdonaron y cada que tienen oportunidad se lo hacen saber. A pesar de que ya ofreció disculpas ante los medios de comunicación y juró que no volvería a celebrar de esa forma, no es querido por el Rebaño Sagrado.

Durante el anuncio de las alineaciones del equipo de Martín Anselmi, cada elemento de La Noria fue abucheado y recibió chiflidos, pero el que recibió toda críticas y groserías, fue Uriel Antuna.

