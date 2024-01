¡Feliz cumpleaños Checo Pérez! Así lo felicitó F1 por sus 34 años

Este viernes 26 de enero el mundo del automovilismo está de fiesta, pues hace 34 años, específicamente en el Guadalajara de 1990, nació uno de los pilotos más importante de Fórmula 1, por lo que hoy todos celebran el cumpleaños de Checo Pérez.

Fue entonces que como parte del festejo, la Fórmula 1 (F1) dedicó un momento en redes sociales para felicitar al velocista mexicano, a quien le deseó que tuviera un excelente día:

“¡Feliz Cumpleaños Checoooo! We hope you have a great day!”, se lee en la publicación.