Décadas en el olvido sobre arena, mala infraestructura y oscuridad parque en La Paz

Por tercera ocasión en un año, CPS Noticias y Tribuna de México acudieron al parque ubicado en la colonia Villas del Encanto, en La Paz, ya los vecinos nuevamente hicieron llegar a esta redacción el pésimo estado y el olvido en que se encuentra el inmueble, ahora con montículos de tierra que se dejaron tirados en la zona del campo de fútbol.

De manera anónima, una colina comentó que escogió justamente ese predio porque les prometieron vivir frente a un área verde y resultó lo contrario, ya que son más de diez años en el olvido.

Otra situación que preocupa a los residentes, es que los juegos que ahí se encuentran para los niños, están en pésimas condiciones y no han sido rehabilitados para su uso.

“Los columpios ni siquiera están instalados, se los llevaron o los robaron, ya no sabemos qué les paso, el tema aquí es que no se puede hacer uso de ellos ni del lugar, de igual forma había montones de basura en esa misma zona, donde están los juegos y apenas la acaban de retirar”.

Es importante resaltar que hace una semana se hizo una limpieza, pero se dejó montones de arena en la zona del campo del fútbol, por lo que ahora es imposible la práctica de ese deporte.

“Ya ahora, aparte de todo lo que te he expuesto, vinieron a limpiar, pero dejaron la arena ahí, no se han tomado la molestia de llevársela y ya hicimos saber la queja al municipio y no nos dan una respuesta positiva, ni siquiera nos dicen que pasará y es mucha arena como para quitarla nosotros”.