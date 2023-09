En el Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes conoce cómo protegerte

El 26 de septiembre se toma conciencia por el Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, que fue instaurado por primera vez en México en 2006, con el propósito de sensibilizar a la población en general respecto a este tema que impacta la salud y el desarrollo social y económico de la población.

SSA BCS ha practicado 386 interrupciones del embarazo en los últimos dos años

Es por ello que el equipo de redacción de CPS Media contactó al gineco obstetra, Dr. Rogelio Eduardo Bazán Rodríguez, y habló acerca de los métodos de anticoncepción definitivos.

“Anticoncepción definitiva viene siendo en la mujer la salpingoclasia y en el hombre la vasectomía, esa tiene que ser bien bien razonada, porque hay mujeres que dicen -yo no quiero tener ningún bebito-. Le digo, pues, usted no tiene por qué hacérselas al pingo, se puede cuidar de otra manera y no quitar ese recurso, y en el hombre también. Ya cuando completaron su vida reproductiva pueden optar por ese buen método”.