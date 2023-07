Eduin Caz, Vocalista de Grupo Firme, anuncia retiro de los espectáculos

Tras indicar que había alcanzado sus metas, pero había perdido su estabilidad, el vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, anunció por medio de redes sociales su retiro del mundo del espectáculo, dejando en claro que la agrupación seguiría adelante.

En medio de su celebración de cumpleaños número 30, el vocalista de Grupo Firme, sorprendió a sus seguidores al anunciar su retiro de a mundo de la música, dejando un sabor agridulce en la audiencia.

Durante una noche espectacular en Costa Rica, donde se presentó junto al resto de sus compañeros de la agrupación, Caz recibió emocionantes sorpresas por parte de su público y compañeros de banda. Sin embargo, al concluir el concierto, el cantante utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje con sus seguidores.

En su cuenta oficial de Instagram, Eduin expresó su agradecimiento por un año más de vida y reveló que este cumpleaños marcaba el final de una etapa tanto en su vida personal como en su carrera artística. Afirmó que había alcanzado sus metas, pero que este logro había afectado su estabilidad emocional.

“Les he comentado mucho en mis historias que ya merito me les voy y no es mentira. Yo siempre tuve una meta, la cual ya se cumplió, pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida”, mencionó en su publicación.

El vocalista de Grupo Firme anunció que solo participaría en tres fechas más antes de despedirse de la agrupación que lo catapultó a la fama a nivel internacional. Aclaró que su retiro no significaba el fin de Grupo Firme ni que se convertiría en solista, sino que deseaba tomar un descanso para recuperar el equilibrio en su vida.

“No es el fin de Grupo Firme, no me voy a hacer solista, solo me estoy despidiendo porque, según lo que veo, solo me queda cumplir con las últimas 3 fechas que tengo, y luego me tomaré un tiempo para recuperar mi vida”, aseguró Eduin Caz.