Efemérides de hoy: ¿Qué pasó el 27 de noviembre?

La historia está marcada por sucesos sobresalientes todos los días, aquí las efemérides sobresalientes del 27 de noviembre.

1520. En el extremo sur de América, Fernando de Magallanes cruza el estrecho que lleva su nombre.

1838. Se inicia la batalla de San Juan de Ulúa, donde las tropas francesas derrotarán a al Ejército Mexicano al mando de los generales Antonio López de Santa Anna y Mariano Arista en la fortaleza de San Juan de Ulúa en el estado de Veracruz, México.

1895. El industrial sueco Alfred Nobel, creador de la dinamita, firma su testamento, en él dispone que su fortuna deberá financiar un premio destinado a reconocer los logros en cinco categorías: Química, Física, Medicina, Literatura y Paz. Así nacen los premios Nobel, que se entregan cada 10 de diciembre, aniversario de la muerte de su creador. En 1969 se sumó el premio en Economía.

1940. Nace en la ciudad de San Francisco, el actor y cineasta estadounidense Bruce Lee (Lee Jun-Fan), maestro en artes marciales, considerado el más influyente de todos los tiempos e ícono de la cultura pop del siglo XX. Protagonizó seis películas, ocho series de televisión y 27 videojuegos de artes marciales.

1942. En Seattle nace Jimi Hendrix, uno de los guitarristas más influyentes de la historia. Junto a The Jimi Hendrix Experience sacudió el rock de los 60 al lanzar el disco Are You Experienced en 1967. Fue uno de los artistas que tocó en Woodstock, en agosto de 1969. Murió en Londres en 1970: ingirió barbitúricos y se ahogó con su propio vómito. Forma parte del grupo de estrellas de rock muertas a los 27 años entre fines de los 60 y comienzos de los 70, junto a Brian Jones, Janis Joplin y Jim Morrison.

1970. El pintor boliviano Benjamín Mendoza y Amor atenta contra el papa Pablo VI en Manila, segundos después que este bajara del avión que lo había llevado a la capital de las Filipinas

1978. Harvey Milk, el primer activista gay que llegó a un cargo público en la política estadounidense, es asesinado junto al alcalde de San Francisco, George Moscone. Otro funcionario, Dan White, los mata a balazos, luego de haber dejado su cargo y no ser readmitido cuando quiso volver a la función pública. El asesino recibió una condena a siete años de cárcel y se suicidó en 1985.

1983. Un Boeing 747 que viajaba de París a Madrid se estrella minutos antes de aterrizar en el aeropuerto de Barajas. Mueren 181 personas y hay once sobrevivientes. Entre las víctimas fatales del vuelo de Avianca hay cinco figuras que viajaban a Colombia para el Primer Encuentro de la Cultura Hispanoamericana: el crítico literario uruguayo Ángel Rama, el escritor peruano Manuel Scorza, el escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia, la crítica de arte argentina Marta Traba y la pianista española Rosa Sabater.

2011: El mariachi, expresión musical de México, es declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

2016. La Argentina gana la Copa Davis

Además, es el Día del Trabajador Previsional, por el aniversario de la creación de la Secretaria de Trabajo y Previsión, el 27 de noviembre de 1943.