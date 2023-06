Ferka lanza crítica transfóbica contra Wendy Guevara

Tras la salida de Sofía Rivera Torres, uno de los personajes menos queridos por el público en “La Casa de los Famosos”, ha surgido una nueva polémica entre los participantes. Resulta que María Fernanda Quiroz, conocida como “Ferka”, ha tenido constantes roces con Wendy Guevara de “Las Perdidas” desde el inicio del reality. En esta ocasión, la actriz no dudó en mostrar su rivalidad hacia la influencer al lanzarle un comentario que ha sido considerado como transfóbico.

Aunque Wendy se ha convertido en la favorita debido a su personalidad única y simpática, también ha acumulado detractores, incluso dentro de la casa, ya que sus compañeras del Team Cielo, a excepción de Barbara Tórres, conocida como “Excelsa”, con quien tiene una buena relación, le han criticado el hecho de que se lleve mejor con sus compañeros hombres del Team Infierno, como Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Apio Quijano y Emilio Osorio.

Y es que aunque la youtuber suele ser relajada y no tomar las cosas de manera personal, la actitud de Quiroz ha logrado incomodarla. Durante una charla con sus compañeros de equipo, la integrante de “Las Perdidas” reveló el comentario que su compañera le hizo, el cual, aunque al principio lo tomó con humor, luego entendió la gravedad de las palabras. Sus compañeros se mostraron molestos por el comentario y Emilio Osorio, hijo de Niurka, opinó que María Fernanda ya tenía algo personal en su contra, por lo que consideró que intentaría sacarla de la competencia.

“La Ferka me dijo: ‘Tú quisieras que se te asomara la vagina, pero no hay’. Y yo le respondí que no, que a mí me encanta tener mi p*n* y mis b*b*s”, relató.