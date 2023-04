Fonatur: ¿Qué impacto tendrá su desaparición en el turismo de Los Cabos?

En la década de los 70, el Banco de México creó INFRATUR con el fin de fomentar el desarrollo económico y turístico en ciudades con potencial. Con el tiempo, este organismo evolucionó hasta convertirse en Fonatur, que hace 50 años inició uno de los proyectos más ambiciosos para el desarrollo turístico de México, financiado en parte por el Derecho de No Residente (DNR) que pagan los turistas extranjeros al ingresar al país.

Sin embargo, el gobierno federal ha decidido retirar por completo el porcentaje del DNR que se destina a Fonatur, lo que ha llevado a la preocupación de algunos actores turísticos. El presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Mauricio Salicrup, explicó en una entrevista que, si bien Fonatur ya no recibirá estos recursos, su desaparición no afectará ni beneficiará en gran medida a Los Cabos, ya que la dependencia federal no ha realizado obras de infraestructura en la zona en mucho tiempo y la mayoría de los terrenos ya se encuentran vendidos.

“El DNR que pagan todos los turistas originalmente tenía una distribución dónde el 80% se iba al CPTM, el Consejo de Promoción Turística de México. Como sabemos este consejo desapareció al inicio del sexenio del presidente, lo que está pidiendo ahora es que el resto que quedaba de ese DNR era para la administración de Fonatur y de todos los destinos, lo que está haciendo ahorita es prácticamente desaparecer Fonatur”.

Según Salicrup, el gobierno está destinando los recursos a megaproyectos como el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía, mientras que los destinos turísticos como Los Cabos se quedan sin infraestructura y sin apoyo financiero de Fonatur. Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha firmado un acuerdo para que Fonatur conserve alrededor de 15,000 hectáreas de tierra como reserva natural.

“Lo va a mandar a sus megaproyectos, es algo que ya estaba sucediendo. Si nosotros vemos todo lo que factura la marina de Cabo San Lucas, se facturaba como Tren Maya y todo eso se iban a los proyectos, particularmente el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía como otro de los consumidores de estos recursos. Nosotros como destino turístico como Los Cabos, ni nos va a ir mejor, ni no va ir peor. Ustedes se han dado cuenta hace cuantos años no hay infraestructura de parte de Fonatur, prácticamente todo lo que tenía Fonatur para vender ya está vendido; tampoco por ahí vamos a perder mucho”.

La falta de infraestructura y apoyo financiero de Fonatur es un problema que ha afectado a destinos turísticos en general. Por otro lado, el acuerdo de conservar 15,000 hectáreas de tierra como reserva natural es una medida que busca preservar el medio ambiente y la biodiversidad en México, evitando que empresas exploten de manera incorrecta estos terrenos.