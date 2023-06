Realiza VCC gira de trabajo por delegación de Los Dolores; supervisa obras y acciones

El gobernador Víctor Castro Cosío, realizó gira por el municipio de La Paz, en la delegación de Los Dolores, donde presidió la entrega de diversos apoyos e inicio de obras de rehabilitación en caminos de Santa María de Toris, La Fortuna, Las Ánimas, Las Pilas, Las Golondrinas y Corral de Piedra.

“Buscamos traer certeza, seguridad, justicia y esperanza, por eso sepan que no están solos ni solas, como Gobernador asumo la responsabilidad que me toca de estar cerca de mi gente y de sus familias. Construir una ruta que venga con acciones y no solo con palabras”, expresó ante habitantes de estas zonas.