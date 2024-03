Gobierno federal, culpable del cierre del turno vespertino en Cetmar 31, denuncia SNTE

Tras la confirmación del paro de labores por parte de la asamblea general del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar 31 (Cetmar) en Cabo San Lucas, la comunidad educativa y los padres de familia han expresado su preocupación por las consecuencias que esto conlleva. El cese de actividades, sumado al cierre del turno vespertino, ha comenzado a afectar a los alumnos que buscan un espacio para estudiar en el próximo ciclo escolar.

Elmuth Castillo Sandoval, secretario general de la sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), señaló que las decisiones tomadas son a nivel federal y que desconocen completamente el problema de la falta de espacios en los bachilleratos de Cabo San Lucas.

"Por parte de autoridades federales, debemos que Cetmar es un plantel federal que se rige directamente de la subsecretaría de educación media superior desde la Ciudad de México a través de la dirección de Cetmar a nivel nacional. Ellos dieron la indicación que para el próximo ciclo escolar 2024 – 2025 que no se apresurará el turno vespertino; es decir, no se iban a dar fichas para que hubiera primer semestre en el turno de la tarde. Hoy en día tiene 1,800 alumnos, 800 alumnos en el turno vespertino, y que sigue siendo muy solicitada no solamente en las colonias aledañas a la escuela, sino de todo Cabo San Lucas".