¡Paren todo! F1 revela fecha para el GP de México 2025

¡Todo listo para la próxima temporada de la Fórmula 1! Y es que, pese a que la 2024 aún no culmina, pues de hecho apenas está en sus inicios, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) decidió sorprender a los fanáticos de la velocidad y anunciar la fecha del GP de México 2025.

Además, por si fuera poco, la organización dio a conocer el calendario completo de carreras, el cual cuenta con algunas novedades importantes.

Tal es el caso del regreso del circuito de Albert Park como el recinto inaugural de las ediciones, por lo que el Gran Premio de Australia abrirá la actividad dentro de la pista el próximo 16 de marzo de 2025.

Cabe destacar que en cuanto a la participación de los pilotos en México, la fecha quedó establecida para el fin de semana del 24 al 26 de octubre del próximo año.

Mientras que, la edición número 75 de la F1 finalizará el 07 de diciembre en Abu Dhabi.

Por otro lado, es importante precisar que los premios correspondientes a Bahrein y Arabia Saudita cambiarán de fecha y se disputarán en abril debido a la celebración del Ramadán.

🏁Next year will be @F1‘s 75th birthday and we’re starting the party early by revealing the calendar for the 2025 FIA Formula One World Championship📆! 24 rounds, 24 incredible locations, starting in Melbourne on March 16. It’s going to be epic pic.twitter.com/WSyJSDiyLC

— FIA (@fia) April 12, 2024