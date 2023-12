Habitantes de Olas Altas denuncian recibos de luz excesivos

En la colonia OIas Altas, las y los vecinos se unieron para denunciar un incremento en sus recibos de luz. Según ellos, no se registraron correctamente los kilowatts usados estos últimos meses.

Así lo comentó una de las vecinas afectadas, Martha, quien argumentó que desde la temporada invernal disminuyó su consumo eléctrico, por lo que no se explica el por qué del recibo que le llegó.

Agregó que varios vecinos acudieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para reclamar esta situación, pero la única respuesta que obtuvieron fue que tienen que pagar ese recibo. De lo contrario, su servició sería cortado.

Por su parte, Norma indicó que se les debe explicar la razón del aumento. Además, a sabiendas de que la tarifa de luz suele ser pesada de pagar en diciembre, decidió no colocar alumbrado navideño.

“Queremos saber cuál fue el motivo ¿Por qué el aumento? Siendo que el presidente aclaró que no iba a haber aumento de luz, ni de gasolina, ni de insumos, pero no sé cuál es el propósito de CFE. Yo siempre he pagado en la casa, lo más alto que nos ha llegado, son de 600. No tengo gran cosa, pero a lo mejor por los enchufes de los muchachos del celular, yo me imaginaba, pero era pagar mil 200 y ni lucecitas pusimos por lo mismo”.