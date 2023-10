IMSS de La Fuente en La Paz, ¿por qué aún no termina la clínica?

La Paz.- La clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de La Fuente, en la capital del estado, es un proyecto que dio inicio en 2019. Sin embargo, a los meses fue detenido y se retomó 3 años después, para nuevamente ser mantenida la obra bajo suspensión.

Sobre esto, tanto los derechohabientes como la población en general se dice sentir molesta y dudosa con respecto a las decisiones tomadas en torno al proyecto que por el momento se mantiene inconcluso, pues es indiscutiblemente necesario retomar las actividades de construcción, para así, dar inicio a las operaciones de la unidad médica:

“Ya tiene muchos años parada la obra y ni siquiera le han avanzado. Incluso, las ventanas que tiene, las tuvieron que sellar porque temían que se metiera la gente a hacer cosas y a robarse material porque aquí había mucho material; tenían material, herramientas, y taparon las ventanas con madera para que no se metiera la gente”, expresó un vecino

A su vez, de acuerdo con los colonos, la clínica “a medias” está siendo habilitada como lavandería, en donde suelen lavar los uniformes y material hospitalario de las otras unidades médicas; y en ese sentido, dudan sobre la gestión de recursos financieros utilizados para la construcción y las labores de la obra:

“Llegan los carros del seguro y bajan bolsas ahí para lavar ropa, es lo único que me doy cuenta: y entran carros como que también de los mismos trabajadores, albañiles, o quién sabe quién entrarán ahí, compañías. Quién sabe… A lo mejor por el billete también, por el dinero, que muchas veces no tienen para cubrir los gastos de lo que le falta todavía al seguro ahí. Le falta mucho todavía; según que va a tardar para un año más o menos, o más”, detalló un vecino

También, enfatizaron que cuando recién se presentó el proyecto en la colonia, las autoridades habrían dicho que la zona presentaría cambios positivos y notorios derivados de la afluencia de gente y personal de salud, pero no fue así:

“Está mal que dure tanto así la obra, porque supuestamente las casas iban a tener un mayor valor aquí en la colonia, cuando la terminaran. Pero no tiene fecha para cuándo la vayan a terminar y pues no es un valor agregado, porque no es una obra que esté terminada”, narró un colono