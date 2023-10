Detienen funeral para sacar a perrito que se cayó a fosa (VIDEO)

Bien dicen que los perritos son los “mejores amigos del hombre”, mascotas que incluso en los peores momentos nos hacen sonreír y olvidarnos un poco de las penas.

Tal es el caso de un ‘lomito’ que se volvió viral en redes sociales, luego de que en pleno funeral, el animalito se cayó dentro de la fosa donde se encontraba el féretro del fallecido.

Pese a que no se sabe con exactitud quien grabó el video, se sabe que fue uno de los asistentes a la ceremonia de despedida, pues con la cámara de su celular logró captar el momento exacto del cómico incidente, que de inmediato enterneció a los internautas.

La grabación muestra a un pequeño can de raza spitz alemán, mientras ladra desde el fondo de un agujero del cementerio, con lo que pareciera que pidió a “sus humanos” que lo sacaran de dicho lugar lo más rápido posible.

El perrito de pelaje blanco con negro se mostró asustado, por lo que la ceremonia de entierro tuvo que detenerse para que uno de los miembros de la familia del occiso, pudieran bajar hacia la fosa y sacar al animalito de ella.

Luego del rescate, tanto la familia como la propia mascota se notaron aliviados, por lo que alguien decidió tomar al pequeño can para evitar que volviera a caer dentro de la zanja.

Tas el incidente viral del tierno ‘lomito’, los internautas aprovecharon la publicación para dar a conocer sus opiniones respecto al momento vivido por la familia.

La mayoría coincidió en que, pese a que un funeral representa a una ceremonia donde debe expresarse seriedad y respeto, la caída del perro representó una situación adorable que por instantes brindó alegría a los asistentes:

“Se robó el protagonismo”; “El perro dijo: ‘Si tú te vas, nos vamos juntos'”; “Yo me estaría muriendo de risa”; “El perro realmente dijo: ‘Yo también estoy harto de esta familia, llévame contigo, papá'”, “‘No, no vas a enterrar esos huesos. Si yo no puedo, tú no puedes'”; “Un poco de ligereza en una ocasión triste”; “Esto es como un episodio de ‘The Office'”, son algunos de los comentarios de los usuarios.