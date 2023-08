Incertidumbre ante el regreso a clases: demandas del magisterio ignoradas

Durante el año 2022, los maestros y el personal de educación emprendieron una lucha por sus derechos laborales. Los docentes demandaban mejoras salariales, un servicio de salud de mayor calidad y la posibilidad de obtener la basificación. Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, el Movimiento Sindical Cabeño (MSC) llevó a cabo una serie de manifestaciones con el propósito de hacerse escuchar.

Transcurrido un año desde el comienzo de este movimiento, Luis Miguel Ramírez Rivera, el secretario general del MSC, utilizó las redes sociales para compartir un video. En este material, instó a sus colegas docentes a participar en una nueva manifestación programada para el próximo sábado 2 de septiembre. Esta acción se plantea como una medida de presión dirigida a las autoridades estatales, quienes no han cumplido con los compromisos asumidos a finales del año 2022.

“Invitarlos compañeros a que fortalezcamos nuevamente el Movimiento Sindical Cabeño, en todo el estado para que juntos salgamos otra vez a manifestarnos, a favor de que se nos otorguen los derechos laborales que por ley nos corresponden, sí a favor de que este aumento salarial se convierte en una plaza base y que la demanda de quinquenios sea una justicia laboral también para todos los trabajadores lo más de 13.000 trabajadores de Baja California Sur, que tengamos esa prestación que nos mandaba la Constitución del Estado de Baja California Sur así como la Federación hacerse cargo de nuestras prestaciones y convertir este aumento de sueldo en una plaza base desde el año pasado se nos prometió que iba a haber regularización y no hemos visto claro, ya tenemos un año esperando”.

Durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado, tanto las autoridades de la Secretaría de Educación Pública del Estado como a nivel Federal decidieron llevar a cabo mesas de trabajo con el propósito de abordar las demandas planteadas por el magisterio sudcaliforniano. Estas demandas incluían un aumento salarial, mejoras en el sistema de salud y la obtención de plazas base para los docentes del estado.

A un año de las primeras manifestaciones, las respuestas a estas demandas han sido inexistentes, lo que motiva al Movimiento Sindical Cabeño (MSC) a buscar nuevamente ser escuchado con el inicio de las sesiones del congreso estatal, con el fin de encontrar una solución a estas problemáticas.

“Yo creo y estoy consciente de que debemos de salir a la calle y los invito para que este sábado 2 de septiembre del 2023 cada municipio nos vamos a manifestar, ya que da inicio las sesiones, en el Congreso del Estado y la Cámara de Diputados federal hace lo mismo va a empezar sesiones en septiembre donde nosotros debemos de estar conscientes de que no hemos recibido el beneficio que se nos prometió que no se hizo la demanda de los quinquenios como se dijo y que el aumento salarial no es una manera de que nosotros tengamos todos nuestros derechos”.