Investigan a la esposa del médico anestesiólogo en Los Cabos

Los Cabos, BCS.- Después del caso controvertido del médico anestesiólogo Gustavo Aguirre Castro en el municipio de Los Cabos, quien es objeto de un proceso de investigación por supuesta posesión ilegal de fentanilo por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), ha surgido un nuevo desarrollo. Tras lograr la restitución de su casa que había sido incautada, se ha iniciado una investigación en contra de su esposa, quien ejerce como pediatra.

A finales del mes de julio, se hizo público el caso del médico anestesiólogo cuando este profesional de la salud compartió un video en el que acusaba a la FGR de llevar a cabo actos injustos durante el cateo realizado en su domicilio. Dicha vivienda fue asegurada por las autoridades estatales.

A partir de ese momento, el representante legal del médico, el licenciado Antonio Juárez Navarro, emprendió acciones legales que finalmente condujeron a la obtención de un amparo para recuperar su domicilio. Este proceso culminó con la restitución de la vivienda durante el pasado fin de semana. Sin embargo, poco tiempo después de este acontecimiento, se informó sobre el inicio de una carpeta de investigación relacionada con el fentanilo. Esta vez, la investigación está dirigida hacia la pediatra Mónica Jauregui, quien es la esposa del médico anestesiólogo.

“Siento varias cosas, primero, enojo, mucha frustración. Yo soy pediatra, yo no tengo nada que ver con esos fármacos, los uso cuando voy a entubar a un paciente y eso en un hospital, me siento muy mal porque ya nos habían dicho una cosa y me salen con que ahora siempre no ¿a qué estamos jugando? Esto no está bien, esto es un abuso de autoridad evidentemente, están buscando cosas para involucrarnos, pero no las hay, en mi casa no las hay, es una burla, de verdad que ahora que me dicen -te entrego la casa pero la voy a volver a sellar porque ahora estas en mi carpeta como involucrada por uso de sustancias-”, expresó Mónica Jauregui, médico pediatra.