Jaime Barrera revela TODOS los detalles de cómo lo privaron de su libertad por más de 30 horas

Poco después de las 04:00 horas de este miércoles 13 de marzo, el periodista Jaime Barrera, fue localizado con vida en las inmediaciones del municipio de Magdalena, Jalisco, tras estar privado de la libertad por más de 30 horas.

Tiempo después, el presentador de noticias habló por primera vez para la cadena local en la que trabaja, N+, y aseguró que había sido liberado por los hombres que lo “levantaron”, y no rescatado por las fuerzas federales.

“Una experiencia que no le deseo a nadie, compañero. Pasaron 34 horas, o algo así; es como ser el protagonista de las propias columnas que escribo a diario, pero desgraciadamente la inseguridad está así”, expresó Barrera.

Después, en entrevista para Ciro Gómez Leyva y Azucena Uresti, brindó detalles minuciosos sobre la incertidumbre que vivió durante más de un día a manos de presuntos miembros del crimen organizado.

Jaime Barrera: Así fue privado de la libertad a plena luz del día

El columnista explicó que aproximadamente cinco hombres, fuertemente armados, se acercaron a él cuando salió de la radiodifusora para la cual trabaja, en la ZMG.

“Salí de mi programa de radio que tengo, de 1 a 2, en una zona muy transitada, donde con toda facilidad me bajaron de mi coche, me subieron a otro; no sé a dónde me llevaron”, explicó el comunicador, quien reiteró que lo estuvieron moviendo de varios sitios durante el tiempo que estuvo retenido en contra de su voluntad.

Asimismo, mencionó que ni siquiera tuvo tiempo de prender el auto, pues cuando llegó al lugar, había un vehículo al lado y adelante del suyo, para evitar que se diera a la fuga. De repente, varios sujetos lo amenazaron y se lo llevaron. “Me suben a ese coche, como siempre, en la parte de atrás, con los ojos vendados, con las manos atadas”, agregó.

Durante el trayecto, Barrera cuenta que lo comenzaron a cuestionar sobre el trabajo que hace en los medios de comunicación, si alguien le consignaba los temas de los que tenía que hablar entre otras cosas. Él aseguró que solo se trató de un acto de intimidación.

Una vez que lo dejaron en una casa de seguridad, según el presentador, lo mantuvieron de rodillas, “a su merced”, y justo antes de liberarlo, le dijo unos tablazos, explicó.

Cuando estuvo sobre carretera, el periodista tuvo que buscar ayuda, ya que no había presencia policiaca por la zona. Llegó hasta una tiendita, donde cuenta, una joven muy amable le hizo favor de prestarle el teléfono para que pudiera hacer llamadas.

Sin embargo, confirmó que los hombres que lo secuestraron lo amenazaron para que “le bajara”, y le recordaron que sabían todos los datos personales de él, como su rutina, domicilio y quiénes eran sus hijos.

“De que si no cumplía cosas o no le bajaba, ya sabían donde vivo, quiénes son mis hijos, por dónde me muevo, en fin, es algo que tiene que decirse y seguramente no les está gustando. Hay que exigir más protección y estar más cuidado en este proceso electoral que está iniciando”, continuó en su relato.

Se espera que el comunicador regrese a sus trabajos, radio, prensa y televisión, hasta el próximo lunes 18 de marzo, además, reiteró que solicitará la protección del mecanismo federal.