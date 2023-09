Jorge “Tochi” Cruz, defensor de Los Cabos United, no teme a la hora cobrar los penales

En la historia del futbol, han existido infinidad de defensas centrales con diversas cualidades, pero pocos pueden presumir de saber cobrar penaltis con efectividad y, entre esa minoría, se encuentra el actual capitán de Los Cabos United, Jorge Cruz. En entrevista contó cómo ha desarrollado esta habilidad tan poco común en los jugadores que se desempeñan en la posición de zaguero.

La duda sobre este tema nació a partir del gol que anotó desde los 11 pasos en la más reciente victoria de su equipo ante Real Apocada con marcador de 3-1. El nacido en Monterrey tomó la pelota con valentía y engañó a la perfección al cancerbero Marco Valdez, tirándola al lado contrario.

Una vez dado el pitazo final, invadimos la cancha del Don Koll e interceptamos al jugador para consultarle diversos temas y, entre ellos, el de su gran manera de meter los goles en la pena máxima.

“La verdad es que no es nuevo, vengo cobrando penales desde los 14-15 años; antes en Tigres en sub-17 había un torneo de penales después de los partidos y gracias a Dios y a mi trabajo, a mi dedicación de siempre trabajar con mi papá la técnica individual y los golpeos me generó mucha confianza, más de la confianza que tengo sobre mí para tener la personalidad de ir y tomar la pelota para hacer un buen cobro, aparte de que en la semana se trabaja, lo trabajamos con el profe y no nada más yo, sino también otros compañeros y hacemos competencia, apostamos y eso genera una confianza y una seriedad para cuando sea un momento como este del partido”.