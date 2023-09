¡Confirmado! Separan a Julio Urías temporalmente de Los Dodgers

Luego de que se difundió la noticia del arresto de Julio Urías, beisbolista mexicano y actual militante de Los Dodgers, tras ser acusado de “delitos graves de violencia doméstica”, el deportista fue separado del equipo debido a su detención.

A través de su cuenta oficial en ‘X’ la escuadra angelina anunció que el pitcher mexicano no será convocado para el próximo encuentro del equipo, por lo que decidieron separarlo del conjunto mientras dan a conocer más detalles sobre su investigación:

We are aware of an incident involving Julio Urías. While we attempt to learn all the facts, he will not be traveling with the team. The organization has no further comment at this time.

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 4, 2023