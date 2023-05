Layda Sansores será inscrita en Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género

La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, será inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género, tras determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual aprobó por unanimidad dicha resolución.

Fue durante la sesión del TEPJF realizada de este martes 30 de mayo, que la Sala Especializada discutió la denuncia que se presentó contra la mandataria, luego de las manifestaciones que realizó contra diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en julio de 2022 en medio de una emisión de su programa El Martes del Jaguar, al considerar que existieron actos de violencia.

Los magistrados, luego de realizar una discusión en torno al tema, determinaron que la mandataria emanada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) habría incurrido en violencia verbal, psicológica, digital, simbólica y sexual en contra de las legisladoras priistas.

El TEPJF dictó como medida cautelar que la mandataria local ofrezca disculpas públicas mediante sus redes sociales, a las diputadas a las cuales agredió, esto sumado al registro antes mencionado.

“Si lo que pretendía la gobernadora y todos estos medios de comunicación era criticar al dirigente del PRI, seguramente hubiera tenido muchos más recursos que tienen que ver directamente con su actividad pública y política, que tomar este discurso de aparente protección de otras mujeres”, expresó la magistrada Gabriela Villafuerte.

Se indicó además, que las personas infractoras deben asistir a un curso enfocado a la promoción y protección de los derechos de las mujeres.

La sentencia también incluyó a algunos medios de comunicación, así como algunos periodistas por replicar la información, por lo que las publicaciones de la gobernadora; así como de los medios de comunicación, tendrán que ser retiradas de los sitios donde se almacenen.

Sin embargo, la mandataria campechana, puede impugnar la decisión del Tribunal Electoral; no obstante, en caso de que no ejerza dicho derecho, la sentencia tendrá efecto y, una vez que concluya su mandato, por determinado tiempo no podrá postularse para algún cargo de elección popular.