Lluvias sorprenden a la SEP, cancelan clases en Cabo San Lucas

Derivado de las lluvias de este viernes, los plantes de educación básica en Cabo San Lucas suspendieron clases a las 6 de la mañana, pero algunos padres despistados no alcanzaron a leer el comunicado de última hora, lo que causó caos. Aún se evalúa la suspensión para el turno vespertino, pese a la notificación emitida por parte del Ayuntamiento de Los Cabos.

José Enrique Olachea Montaño, jefe de servicios regionales de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que la decisión de suspender las clases para el nivel básico se tomó a las 6:00 de la mañana, sin que se tuviera la oportunidad de emitir un comunicado oficial. Esto provocó la confusión en la información que circulaba durante las primeras horas de este viernes.

“En acuerdo con la compañera la Secretaría de Educación Pública, se determinó a las seis de la mañana, no había manera de sacar un comunicado oficial, se determinó que el nivel básico suspende el tuno de la mañana, suspensión de clases aclaro, más no de labores, los maestros y directivos están en las escuelas, algunos no se enteraron de la suspensión, otro iban en los camiones, otros iban de raite y otros más que viven cerca en donde no existe ninguna complicación, por lo que alumnos que llegaron a las escuelas los mismo maestros y directivos han estado retirando a los alumnos”.