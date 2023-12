Madres buscadoras exigen justicia durante último pase de lista de desaparecidos del 2023

La tarde del 30 de diciembre, representantes del colectivo “Búsqueda X La Paz” y decenas de familiares de desaparecidos se reunieron en la explanada del Centro de Justicia Penal de La Paz para realizar un crucero de volanteo de fichas de personas no localizadas y el ultimo pase de lista de aquellos ciudadanos que se mantuvieron en calidad de extraviados durante 2023 en Baja California Sur.

El caso más reciente de desaparición ocurrió en plena navidad en la colonia La Ladrillera de la capital del estado. El joven José de Jesús Orozco Pérez fue privado de la libertad la mañana del 24 de diciembre en la puerta de su hogar por personas hasta ahora no identificadas que se lo llevaron con rumbo desconocido.

Así lo declaró la tía del estudiante de 20 años, quien formó parte del crucero para difundir la ficha de búsqueda de su sobrino.

“Su mamá me informó a mí que lo habían sacado de su casa y se lo habían llevado. La única información que tenemos o que podemos dar es la que está en su cédula de búsqueda, no queremos culpables, no queremos nada, lo único es que no lo escondan, que nos lo entreguen, queremos saber dónde está más que nada. Nunca pensamos que nos fuera a tocar a nosotros y lo único que le pedimos a las autoridades es que por favor nos den información, que trabajen en esto, que no lo echen en saco roto como lo han hecho con tantas personas que hay desaparecidas, pedimos por favor que nos regresen a nuestro sobrino, a nuestro hijo, a nuestro nieto.”

La directora del Colectivo “Búsqueda X La Paz”, Iris Manríquez, explicó que tristemente el 2023 cerrará con una elevada cifra de personas que aún no pueden ser localizadas después de haber desaparecido por distintos motivos. Pese a exhaustivas jornadas masivas de búsquedas y el apoyo de investigación de campo de una decena de colectivos de otras regiones del estado, no se pudo lograr la reducción de incidencia del fenómeno de la desaparición a nivel estatal.

“Cerramos con 180 personas desaparecidas en este año, estamos hablando de una persona cada dos días, es una tristeza que esto siga pasando y que las autoridades no pongan atención, estamos hablando de cifras de más de 900 personas en total en los últimos 6 años, si no es que más personas, y que no hay respuesta de las autoridades.”

Iris Manríquez, también agregó que organizaron el volanteo urbano afuera del centro de justicia para pedir el apoyo de la sociedad en las labores de búsquedas, así como invitar a más familias que hayan sido víctimas de la desaparición a unirse al movimiento para reforzar las jornadas integrales de rastreo y hallazgos de restos humanos en fosas clandestinas alrededor del territorio sudcaliforniano.

“Ahora la familia nos pidió el apoyo y la colaboración de estar aquí volanteando y ayudando a ver si encontramos alguna señal o alguien que nos pueda decir algo, y así mismo invitamos a las demás familias que se unieran para hacer el ultimo pase de lista de este año y decirles a las autoridades que siguen sin mostrar resultados las investigaciones de los casos que están respaldados por supuestas carpetas en seguimiento por ellas mismas, ya que esto no puede seguir pasando.”

180 nombres de hombres y mujeres retumbaron por el edificio penal por medio de megáfonos durante la ceremonia alusiva al final del 2023 por parte del colectivo. Este acto en memoria de los ciudadanos extraviados tiene planeado volverse una tradición año por año a manera de marcar presión a las instituciones de seguridad para que resuelvan los casos de desaparición y que las madres buscadoras encuentren finalmente la paz y tranquilidad dentro de su angustia y su dolor por no saber nada de sus queridos “tesoros” que siguen sin ser localizados en algún lugar.

jb