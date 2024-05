Maestras denuncian hostigamiento laboral en el sector preescolar de BCS

Un grupo de trabajadoras del sector preescolar en Baja California Sur entregó un documento a la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la entidad y a la Red de Mujeres para la Igualdad Sustantiva, denunciando presuntos actos de hostigamiento y acoso laboral en contra de compañeras que se encuentran en paro laboral.

María Estrella Eulaje Fernández, una de las denunciantes, señaló a la directora Enriqueta Durán Gamboa del Departamento de Preescolar de presuntamente levantar actas y enviar órdenes de hostigamiento a jefas de supervisión y de sector, instando a tomar acciones en contra de aquellas que se encuentran en paro.

Aseguró que estas acciones constituyen una violación a sus derechos laborales y una amenaza directa a su estabilidad económica, dado que muchas de ellas son cabeza de familia y el único sustento de sus hogares.

Las denuncias, que afectan a trabajadoras en todo el estado, indican que estas prácticas de hostigamiento laboral no son un caso aislado, sino que se suman a una serie de situaciones similares que se han venido presentando desde el año pasado, como los cierres de grupo.

Por su parte, Isabel Peña, representante del Movimiento de Preescolar, señaló que el 98% de los afectados son mujeres, de las cuales el 77.8% son cabezas de familia, además de que no se están dando de manera forma dichas instrucciones.

“Las formas en las que se está haciendo no se están respetando los protocolos, no hay una formalidad al momento de dar esas indicaciones, ya que cuando un directivo hace este llamado se hace normalmente con un oficio aquí no hay, no existe ese oficio, simplemente se llama mediante vía zoom y queda de manera verbal”.