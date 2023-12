Maleza obstruye el paso peatonal en la colonia Pueblo Nuevo

Los vecinos de la colonia Pueblo Nuevo, específicamente en las calles Veracruz y Licenciado Primo Verdad, viven entre maleza. Las hierbas crecen sin control en las banquetas y bloquean el paso. Algunos peatones han corrido el riesgo de atropellamiento, al tener que caminar entre los automóviles, por la calle.

De manera anónima, un colono recalcó que esto también ha provocado la propagación de animales que. El problema lleva más de 12 meses y se ha convertido en un problema grave para el bienestar de sus familias:

“Vienen, le dan una pequeña limpiada, pero ya tiene más de un año que no. Entonces, si se fijan, es todo el perímetro que está y no se puede transitar. Casi toda la gente circula por este lado, porque no hay manera”, narró