Por maltrato animal se podría pagar multa de hasta 10 mil pesos en La Paz

La capital del estado ya tiene más de 26 reportes de maltrato animal hasta ahora. Nora Valdez, quien está a cargo de la coordinación Municipal de Prevención del Delito y Justicia Cívica, explicó que los casos han ido en aumento en las últimas semanas.

Es crucial recordar a todos que el maltrato animal es un problema grave y que, desde el punto de vista legal, puede resultar en multas e incluso en acciones legales ante el Ministerio Público.

El Juzgado Cívico principalmente actúa en respuesta a reportes y quejas. Es importante destacar que hay información crucial que debe incluirse en el reporte, como el nombre de la persona señalada, si se conoce, pero sobre todo, la dirección completa. Se necesita la colonia, la calle, el número de casa y, si es posible, una referencia o incluso un croquis. Esto es esencial para localizar adecuadamente la situación denunciada, ya que simplemente mencionar una calle no es suficiente cuando hay muchas casas en esa área.

Valdez también señaló que a veces las personas no se dan cuenta de que están cometiendo maltrato animal. Por ejemplo, no tener al día las vacunas de la mascota, no bañarla con regularidad o limitar su movilidad son considerados formas de maltrato. Dejar que un perro vague suelto en la vía pública puede ponerlo en peligro y causar accidentes. Además, puede morder a alguien. Otras infracciones comunes incluyen no proporcionar una movilidad adecuada, como mantener al animal atado.

Si un vecino observa que los dueños no están limpiando el área donde viven sus mascotas y hay acumulación de heces, orina u otros desechos durante un período prolongado, también se puede presentar un reporte. En estos casos, se le da al dueño un plazo estimado de 15 a 20 días para solucionar el problema, como levantar una barda para contener al perro.

En caso de que se presente un reporte y se compruebe que alguien no está brindando un trato digno a su mascota, se puede imponer una multa que varía según la gravedad de la falta, clasificada como A, B, C o D. Las multas pueden oscilar entre una y 100 UMAS. Si la persona no paga la multa, puede enfrentar un arresto de hasta 36 horas, que a menudo se puede conmutar por trabajo comunitario, como donar costales de croquetas.

Finalmente, si alguien ve a una mascota en riesgo, especialmente si está herida, se recomienda acudir de inmediato al Juzgado Cívico para presentar un informe y buscar la ayuda del Ministerio Público en casos más graves.