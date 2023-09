Mexicano de 24 años en Rusia busca lograr sus sueños en el espacio

Baja California Sur es cuna de jóvenes talentos que representan al estado a nivel internacional. Tal es el caso de Carlos Alfredo Aguilera Manríquez, un joven de 24 años oriundo del municipio de La Paz que decidió partir a Mexicali, Baja California, para iniciar su travesía y así, lograr sus sueños: trabajar en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Tras estudiar en tierras cachanillas y egresar de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), encontró oportunidades laborales brillantes, por ejemplo, colaborar en Tesla Motors. Y, bajo la compañía de otros y otras jóvenes tenaces, resilientes y con enormes capacidades, consiguió la oportunidad de cursar la maestría “Advanced Space Technologies and Experiments in Space”, en Samara Aerospace University, ubicada en Samara, Rusia.

Con miedo, pero con la certeza de que todo saldría bien, decidió partir de México en septiembre del 2022 para aventurarse al extranjero. Nunca había vivido fuera del país. En este sentido, ¿qué es ser un mexicano en Rusia? ¿Qué implicaciones culturales y sociales tiene? Recordemos que Carlos viajó en un contexto de guerra entre Rusia y Ucrania.

Sobre este último tema, el joven explicó que hay muchos aspectos que no se viven tal como aparece en los medios masivos occidentales. Sin embargo, sí tiene que estar constantemente informado, para estar atento ante algún posible ataque en su ciudad.

Pero “no hay nada de qué preocuparse, si tengo a mi familia latina conmigo”, decía, pues la influencia latina ha sido importante para sobrellevar su estadía en Rusia, o sea, al otro lado del mundo:

Carlos se percató de la gran influencia mexicana hacia los otros países de Latinoamérica, representando una carga cultural importante para las otras comunidades latinas. Y, a su vez, esto se complementa con los otros contextos fuera del continente americano, formando una interculturalidad que por supuesto se aprende y enriquece en su formación laboral y de vida.

Sin embargo, también ha pasado por experiencias no muy gratas, pues Carlos afrontó algunas situaciones de racismo:

“A mí sí me desesperó mucho porque había otras personas por la tienda. Yo creo que se pudieron haber robado la tienda y por andarse atrás de mí ese guardia, pues no me dejaba, y esa vez sí me enojé muchísimo. Si me hizo desesperarme, si me sentí mal, sentí que me estaban acusando de que estuviera robando algo cuando ni al caso, iba a buscar unos guantes para el frío y mejor me fui todo con el coraje”, narró.