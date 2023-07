Colaboración ciudadana clave para el buen funcionamiento del sistema de drenaje en Los Cabos

Tadeo Ramírez, director de Operaciones y Mantenimiento del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS), abordó la preocupación de la comunidad sobre la capacidad del sistema de drenaje de Los Cabos para enfrentar las lluvias de la temporada.

Aunque el municipio no cuenta con una red fluvial, se realiza un mantenimiento preventivo en los colectores de alcantarillado para asegurar un flujo adecuado de agua durante las lluvias y evitar una saturación importante.

“En realidad, en la ciudad no contamos con una red fluvial. Tenemos redes de alcantarillado y abastecimiento de agua potable, pero no una red fluvial propiamente dicha. Sin embargo, podemos considerar los cauces naturales como parte de una red fluvial, aunque no de manera estructurada”, explicó Ramírez.