Policías municipales denuncian incumplimiento de pago de bonos de riesgo

En representación de 48 agentes pertenecientes a la Dirección de Seguridad Publica, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, un elemento de seguridad ciudadana denunció el incumplimiento de los pagos de bono de riesgo como trabajadores del Ayuntamiento de La Paz.

De acuerdo con el denunciante, el pago trimestral de un bono por riesgo a favor de los policías municipales fue un compromiso de campaña de la alcaldesa, Milena Quiroga Romero antes de asumir el cargo como presidenta municipal en la actual administración.

“Hasta ahorita no ha cumplido, a los que le dieron el bono fueron a los policías estatales y pues la verdad hacemos el mismo trabajo y no se vale que te discriminen de esa manera. Yo pienso que estamos en un país donde no hay policías que no arriesguen sus vidas en la calle y creo que tenemos ese derecho. Yo estoy poniendo mi queja por que no estoy conforme con eso, porque a unos si y otros no, inclusive todos los que trabajan bajo riesgo como los bomberos tienen su bono de riesgo, también hay personal administrativo del ayuntamiento que cuentan con bonos de riesgo, y los que verdaderamente arriesgamos no se cuenta con ese bono.”