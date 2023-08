David “El peregrino de la virgen” se despedirá con misa de La Paz

Tres días después de su llegada a La Paz, David González, el famoso “peregrino de la virgen”, se despidió de todos los habitantes locales antes de continuar su viaje con destino a la comunidad de Isla Aguada, Campeche, donde tiene previsto concluir con su manda en el marco de los festejos por el Dia de la Virgen de Guadalupe el próximo 11 de diciembre.

A través de un video, el peregrino dijo que la tarde de este martes 29 de agosto estará presente en la misa nocturna que se oficiará en el Santuario de Guadalupe, el templo donde dejó su bicicleta y la imagen de la virgen que trajo cargando desde el pasado mes de mayo cuando salió pedaleando de su tierra natal con rumbo a Baja California Sur.

“Para toda la gente de La Paz y de sus alrededores, les comento para los que no me han saludado o no se han tomado una foto, mañana estaré en la misa de las 7 de la noche para que tengan oportunidad de ir a saludarme. Porque el miércoles a las 10 de la mañana estaremos en la iglesia para salir a las 10:30 más o menos. Nos va a dar el padre la bendición y ya saldría.”

La mañana del 26 de agosto, David causó un gran revuelo entre cientos de fieles y la comunidad católica tras su arribo a la capital del estado para dirigirse al santuario y acompañar alrededor de 300 personas que se congregaron en el recinto para una misa realizada en su honor. Posteriormente, el peregrino convivió con algunas familias antes de retirarse de la iglesia para descansar.

“Lo que trato de decirles es que no se amontonen demasiado, por eso es que voy a ir a misa de las 7, para los que tengan oportunidad se tomen su foto o me saluden. Porque al día siguiente que estemos en la iglesia nada más terminando la bendición del padre emprendemos el camino de vuelta. Estoy agradecido con toda La Paz porque la verdad me recibieron de una manera que no me lo esperaba.”