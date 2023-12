¡Fin del mundo a la vista! Captan intensa plaga de langostas en cielo de Mérida (VIDEO)

En los últimos días, las redes sociales se inundaron de cientos de videos grabados en diversas partes de Mérida, Yucatán, pues captaron a detalle una intensa plaga de langostas que invadió el cielo de la capital de dicha entidad.

Fue específicamente en la plataforma de TikTok, donde vecinos de la zona poniente y norte de la ciudad reportaron la presencia de los miles de insectos y como era de esperarse, acompañaron sus denuncias con imágenes y clips que retrataran el inusual fenómeno:

“Estamos invadidos por langostas, andan paseando por la ciudad. No me dan miedo pero tampoco me gusta que se me acerquen”, se escucha decir a una de las usuarias que compartió una grabación.