Posa Elliot Page sin camisa en Instagram para celebrar “la alegría que siento en mi cuerpo”

El actor Elliot Page compartió a través de sus redes sociales una fotografía donde aparece sin camiseta, despidiéndose de los complejos y en la que muestra los cambios que ha hecho en su cuerpo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @elliotpage

A esta publicación ha acompañado un texto con el que se ha sincerado “La disforia solía ser especialmente intensa en verano. Sin capas, sólo una camiseta -o capas y oh tan sudoroso- constantemente mirando hacia abajo. Me siento tan bien tomando el sol ahora, nunca pensé que podría experimentar esto, la alegría que siento en mi cuerpo. Estoy muy agradecido por lo que la atención de afirmación de género me ha permitido y espero compartir más de mi viaje pronto. #transjoy”.

En 2014 el actor se declaró abiertamente homosexual durante una entrevista, para años después en 2020, anunciar que su identidad era transgénero, y que debían referirse a él con los pronombres él, ellos y su nombre es Elliot.

Su proceso transgénero ha sido paulatino en varias etapas durante el cual sus seguidores le han acompañado a través de las redes sociales.

El actor ha declarado que se había sentido atrapado por años con una identidad distinta con la que se identificaba, por lo que ahora se le ve en un buen momento de su vida.