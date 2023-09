Reboot de ‘The Office’ a manos de Greg Daniels ¿estará Michael Scott?

Después de años de rumores y especulaciones sobre un posible regreso, ‘The Office’ en su versión estadounidense está a punto de hacer un emocionante reboot de la serie. La noticia ha llegado a generar intriga entre los fanáticos de esta serie de culto, la cual sigue siendo querida por su ingenioso retrato del mundo laboral, que a pesar de ser una serie que inició en el año 2005 pareciera atemporal a 18 años, lo cual genera empatía entre el público y el incremento en la audiencia.

¿Quién dirigirá el reboot de The Office?

El creador original de la serie, Greg Daniels, liderará este reboot, y aunque aún no se conocen todos los detalles, Hollywood se prepara para un renacimiento que promete mantener el espíritu único de ‘The Office’.

La noticia del regreso de ‘The Office’ en su versión estadounidense fue dada a conocer por Matthew Belloni a través de su newsletter semanal en Puck News. Belloni, un respetado periodista de la industria del entretenimiento, compartió la sorprendente noticia de que Greg Daniels está listo para traer de vuelta esta serie icónica. Esto sucede en el contexto de la reciente huelga de actores y guionistas en Hollywood, que ha mantenido en pausa la producción de numerosos proyectos.

Greg Daniels, una mente maestra

Greg Daniels, es conocido por su participación en ‘Saturday Night Live’, ‘Los Simpson’, ‘Parks and Recreation’ y ‘King of the Hill’. Daniels desempeñó un papel crucial en la versión estadounidense original de ‘The Office’ como creador, director, guionista y productor, volverá a estar al frente de esta nueva etapa de la serie y su regreso es un motivo de emoción para los seguidores de la serie.

¿Qué nos depara el reinicio de ‘The Office’?

Si bien el anuncio ha generado entusiasmo, también plantea preguntas sobre cómo será este reboot. Según Belloni, Daniels ha dejado claro que no se trata de una simple repetición de la serie original. Reconoce que el contenido original estaba diseñado para una época en la que la sensibilidad era diferente, y ciertos elementos podrían ser considerados ofensivos en la actualidad. Por lo tanto, se espera que el nuevo ‘The Office’ se adapte a los tiempos actuales y ofrezca una perspectiva fresca y actualizada.

Elenco original y nuevas perspectivas

Uno de los cambios notables será el enfoque en el formato de documental y la perspectiva de los documentalistas, manteniendo la esencia del programa, pero abordando temas de manera más consciente en cuanto a sensibilidades actuales. Esto plantea la cuestión de si personajes icónicos, como Michael Scott, podrán volver en el nuevo contexto, puesto que muchas de las escenas de ‘The Office’ son bastante polémicas y podrían llegar a ofender o incomodar a la audiencia actual.

Mientras unos esperan el regreso de la épica compañía de papel, otros preferirían que no se llevara a cabo la serie, con temor de que no llene sus expectativas, generando un debate en redes sociales.

the office reboot will never ever ever be them……… pic.twitter.com/DshW0APXQD — Wnzo 🪄 (@Shtrafi) September 25, 2023

Aunque no se han revelado detalles sobre el elenco, algunos miembros originales, como Mindy Kaling y John Krasinski, han expresado su disposición a regresar si el proyecto les convence. Sin embargo, la pregunta que todos los fanáticos ansían saber es si Steve Carell estará dispuesto a volver a encarnar al icónico Michael Scott, al menos en un papel de estrella invitada.

El anuncio del reboot de ‘The Office’ ha emocionado a los fanáticos y ha generado expectativas sobre cómo esta serie icónica se adaptará a los tiempos modernos. Con Greg Daniels nuevamente al timón, con la promesa de un enfoque actualizado y el deseo de mantener viva la esencia del programa, los escritorios de Dunder Mifflin se preparan para recibir a los fanáticos una vez más. Parece ser que la espera está llegando a su fin, y el regreso de ‘The Office’ es un evento que sin duda generará mucha conversación en la comunidad televisiva.