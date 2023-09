“No queremos que haya Baja Mil”: Ejidatarios de BCS rechazan carrera por daños a caminos

Durante una manifestación, ejidatarios del municipio de Comondú denunciaron que este 2023 declinaran sus tratos con autoridades, ya que los caminos en sus comunidades no reciben un trato después de cada competencia que se realiza en la península durante todo el año.

Marely Higuera, quien reside en un ejido al norte de Baja California Sur, aseguró que esta problemática tiene muchos años que se ha suscitado y espera que pronto se le dé una respuesta al respecto.

“Que se garantice primeramente que se garantice la reparación de los caminos después de la carrera. Ese es el principal tema porque todo el tiempo nos dicen, es que si se van, se les va a dar mantenimiento y no va a haber ningún problema, pero en la práctica jamás lo ha hecho gobierno, jamás porque tengo entendido que los organizadores de la Baja 1000 dan un recurso para que se haga eso, sin embargo, ese recurso, pues nadie sabe dónde quedó la bolita y no lo hace entonces ya no lo vamos a permitir”.