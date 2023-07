Benedict Cumberbatch insinúa el regreso de Doctor Strange

El universo cinematográfico de Marvel tiene ya más de 10 años que dió inicio y desde entonces se han estrenado muchas películas y series que giran en torno a los héroes de esta compañía, este universo ha tenido una evolución y por ella han pasado muchos actores y actrices, algunos personajes han muerto en pantalla y otros siguen vigentes para nuevas entregas.

En el caso del Doctor Strange, tuvo su última aparición en 2022 con la película de “El Multiverso de la Locura” al lado de la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen), cinta en la cual al final se deja un final abierto para el personaje al lado de “Clea” (Charlize Theron), dónde nos da la pista de que el personaje aparecerá en un futuro no muy lejano al haber desatado una incursión.

Doctor Strange: ¿Secuela o cameo en fase 6 del MCU?

Recientemente Benedict Cumberbatch, quien da vida al Doctor Strange en el universo de Marvel, participó en una charla en JW3 Spreaker Series, en donde se refirió a su personaje dentro de la saga, en donde anunció que no ha sido la última vez que vemos al personaje en pantalla y que de hecho ya tiene su calendario para rodar algunas escenas el próximo año.

Aunque el actor no profundizó sobre en cuales proyectos podremos ver aún al Hechicero Supremo, pareciera que la opción más obvia es la serie “Agatha: Coven of Chaos” sobre Agatha Harkness (Kathryn Hahn) donde la temática es sobre la magia, sin embargo, su aparición podría ser en otras entregas que están en lista de estreno como Blade, Daredevil: Born Again, Deadpool 3 o Cuatro Fantásticos.