Nuestra responsabilidad es cuidar lo que damos a conocer: fotógrafo

Desde hace más de dos décadas, Miguel Ángel de la Cueva se dedica a la fotografía documental. Su trabajo se ha enfocado en dar a conocer el patrimonio cultural y las bellezas naturales de Baja California Sur bajo una filosofía de conservación.

En entrevista para CPS Noticias, el fotógrafo mencionó que actualmente el estado se encuentra en el ojo del mundo, y que muestra de ellos es la gran cantidad de imágenes de la media península que se comparten en redes sociales y en internet en general. En este contexto, dijo que de la mano de la difusión de la entidad debe venir un trabajo de cuidado y conservación.

Miguel Ángel resaltó que a lo largo de su carrera ha observado cómo ha cambiado el concepto de patrimonio. Explicó que en el pasado, en Baja California Sur, solo se colocaba en esta categoría a las playas, mientras que ahora ya se incluyen el desierto, las rancherías y las sierras.

“Yo tengo más de 20 años viviendo en un lugar rodeado por mar, pero el 80% de mi trabajo es hacia adentro. No abarca las cosas. A mí me encantan los desiertos; me gustan las montañas porque aparte es lo que menos vemos y obviamos. A mí me empezó a llamar la atención estos desiertos porque generalmente es donde la gente iba a tirar la basura. Disfrutábamos las playas, pero por otro lado nos metíamos al desierto y tenemos un tiradero gigantesco de cosas”, refirió.