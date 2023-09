“Rocky”, el héroe de las calles en la colonia El Progreso

En la colonia El Progreso, en el municipio de La Paz, se encuentra un señor con una vida muy peculiar; acompañado de su inmenso carisma y una sonrisa que alegra a cualquier persona desde lejos. Pero sobre todo, con unas fortísimas ganas de salir adelante bajo sus propios recursos, después de adentrarse al mundo de las drogas por 15 años.

En esta ocasión, CPS Noticias BCS tuvo la fortuna de conocer la historia de Joel Ruiz “Rocky”, un señor de 54 años, paceño de corazón, dedicado a reparar calles de El Progreso por más de 6 años y pedir cooperación monetaria, especialmente durante la temporada de lluvias.

“Los vecinos me respaldan”, decía. Y no solamente ellos, hasta las autoridades municipales ya lo conocen y lo protegen:

“Rocky” ha vivido en esta colonia por más de 22 años. Intenta “sacar una feria”, pero realmente trabaja para ganársela, comentó. Tiene 2 hijos y 2 hijas, todos casados y bien establecidos, aseguraba. Pero el carácter de “Rocky” refleja una serie de luchas en su historia de vida que lo tienen justo aquí, hoy en día en su “negocio”, como lo hace llamar.

Por aproximadamente 15 años, “Rocky” estuvo inmerso en el mundo de las drogas, y estuvo a punto de perder la vida por culpa de ello. Sin embargo, entre las diversas situaciones que por las decisiones tomadas tuvo que afrontar, sus hijos fueron los pilares principales que lo permitieron rehabilitarse para continuar aquí, en el mundo terrenal:

“Antes trabajaba en empresas, sí… Pero como un tiempo, es que… Pues le voy a ser franco, me agarré de la droga y eso; pero me hizo daño. Entonces ahorita ando recuperándome otra vez… Pero, pues sí, la droga me llevó a mi fracaso de matrimonio y todo eso. Y ahorita ya ando recuperándome, pero mis hijos están presente conmigo, no me dejan abajo. Y ya están casadas y eso, pero ellos no me dejan abajo”.

“La droga pesada, el cristal es la que me hizo daño. Y de fregadera estoy aquí platicando bien con ustedes, porque regresé… Si no, no hubiera regresado, pero de fregadera estoy platicando bien con ustedes y me da gusto platicar con ustedes, porque regresé, baje… Y de eso estoy orgulloso, de haber bajado y no volver a tocar a drogas […]. Bastante… Sí, pero me hizo daño y ya me andaba muriendo, andando arriba y pues tengo prohibido eso. Y ya fumé, ya todo, y ya tengo que controlarme. Más, para no darle problema a mi hijo; a mi hijo, el más chico, porque el más chico y es el que está más al pendiente de mí, aquí y para no darle problema a él”.