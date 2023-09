Sarah Jessica Parker adopta al gato de “And Just Like That”

La actriz Sarah Jessica Parker, conocida por su papel de Carrie Bradshaw en la serie “Sex and the City”, anunció que adoptó al gato de la segunda temporada de “And Just Like That”.

El superestrella felina que se llama Shoe en la serie y Lotus en la vida real, fue rescatado por una protectora de animales de Connecticut junto a sus hermanos cuando eran recién nacidos. En abril de este año, la actriz decidió adoptarlo y hacerlo miembro oficial de su familia. Ahora vive con ella y sus otros dos gatos, Rémy y Smila.

“Su nombre fuera de cámara es Lotus. Él y sus hermanos recibieron nombres botánicos cuando fueron rescatados como recién nacidos por la @cthumanesociety. Adoptado oficialmente por la familia Parker/Broderick en abril de 2023. Se une a Rémy y Smila a quienes adoptamos en mayo de 2022. Si me parece familiar, es porque lo es”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Ante la noticia, los fans de la serie elogiaron la decisión de Sarah Jessica Parker y consideraron que cada vez más el personaje de Carrie Bradshaw se apodera de ella. Además, le recalcaron que en la serie el vínculo que Carrie tenía con Shoe, era único y no se podía fingir.

“Sabía que era tu gato de verdad, no se puede fingir ese vínculo”, “And just like cat”, “Si parece familiar, es porque lo es”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Con la adopción de Lotus, Sarah Jessica Parker confirma ser una amante de los michis. La actriz ya tiene otros dos gatos, Rémy y Smila, a los que adoptó en mayo de 2022.