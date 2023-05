SAT podría embargar las cuentas del Ayuntamiento de La Paz por deuda millonaria

La Paz.- El Ayuntamiento de La Paz podría ser embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el incumplimiento de sus obligaciones fiscales. Lo mismo podría ocurrirle al Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de La Paz. Ambas dependencias tienen una deuda millonaria por no haber efectuado el entero de retenciones del impuesto sobre la renta (ISR) de los trabajadores.

Según detalló la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, la deuda del municipio suma 330 millones de pesos. De estos, dos terceras partes corresponden a OOMSAPAS La Paz y el resto al Ayuntamiento. En este sentido, la presidenta municipal anunció que ya están en pláticas para hacerle frente a la deuda.

“Esperemos que no embarguen. Estaremos haciendo lo que esté en nuestras manos para poder saldar. Recuerdo y repito, son deudas, en el caso del Ayuntamiento, de administraciones que no pagaron el ISR desde el 2014 y en el caso del Organismo Operador me parece que desde el 2009-2010. Son deudas muy antiguas. Nosotros hemos estado cumpliendo”, enfatizó.