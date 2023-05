Día del Trabajo: Trabajadores en México se quedan sin respaldo sindical

Los Cabos, BCS. – En el marco del Día del Trabajo, celebrado el 1 de mayo, el secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), David Illedra, explicó que este día muchos contratos colectivos a nivel nacional y local concluyen, si estos no son legitimados antes del lapso estipulado, los trabajadores se quedan sin el respaldo del sindicato que los representa.

“Este primero de mayo los trabajadores podrán elegir a qué sindicato pertenecer. Este primero de mayo se vence el plazo para legitimar los contratos colectivos, y quiere decirles a todos los trabajadores de las diferentes empresas que, si su contrato no quedó legitimado, ellos automáticamente quedan liberados; no pertenecen a ese sindicato porque no votaron por la legitimación de su contrato colectivo”.

Se estima que en México existen 4 millones 869 mil 45 personas que pertenecen a un sindicato, de acuerdo con cálculos de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), basados en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Según la CROC, en Los Cabos son 14,000 trabajadores que se encuentran afiliados a este sindicato. David Illedra señaló que los trabajadores que se quedan sin el apoyo de su sindicato pueden acercarse a la CROC para buscar asesoría en la construcción de un contrato colectivo que les permita ser representados y proteger sus intereses. La CROC cuenta con la infraestructura necesaria para capacitar a su personal y brindar apoyo a sus agremiados.

Illedra también destacó que la clase trabajadora mexicana ha contado con una serie de derechos a través del artículo 123, que les permite trabajar de manera segura y con ciertas garantías, como una jornada máxima de ocho horas diarias y siete horas para el trabajo nocturno, derecho a un reparto de utilidades y condiciones higiénicas y seguras en el centro de trabajo.

“El martes muchísimos contratos colectivos quedarían libres, eso yo no lo celebro porque la verdad el trabajo que hace un sindicato tiene que ser muy bueno y tiene que ser en favor de los trabajadores. Pero muchos trabajadores se quedarán sin contrato y a lo que diga el patrón. A los que no tengan contrato, vengan a la Croc; aquí los apoyamos, tendrán un representante que los va a apoyar. Tenemos oficinas y una escuela de turismo”.

