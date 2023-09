Reducción de operaciones en el AICM podría obstaculizar inversiones para Los Cabos

A pesar de que el gobierno federal había anunciado que se reducirían las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el último bimestre de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en una conferencia matutina que este recorte se pospondrá hasta enero de 2024.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) estima que aproximadamente 1.4 millones de pasajeros se verán afectados por esta decisión. Además, Arandi Torres Álvarez, representante de Coparmex en Los Cabos, mencionó que esto impactará negativamente la conectividad y la competitividad de varias ciudades, especialmente en el sector turístico.

“Lo que va a pasar primero es que van a subir los costos de los boletos de avión, ¿por qué? Porque si yo viajo desde Los Cabos a la Ciudad de México a costo sin decir oferta 2,500 pesos. Pero como ahora van a registrar menos vuelos, va a costar 3.500 pesos, entonces esto va a provocar que exista menos flujo de personas haciendo negocios, porque entre la Ciudad de México y Los Cabos existe mucha conectividad de negocios. Estamos tratando de traer inversión, buscamos ser un nearshoring dentro de México y no se puede porque el aeropuerto principal del país está reduciendo sus vuelos”.

° Se pospone reducción de vuelos en el AICM hasta enero 2024

Según Coparmex, el recorte de operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez se enmarca en las medidas implementadas por otras dependencias del gobierno federal. Torres Álvarez enfatizó que el gobierno debería buscar oportunidades para administrar o expandir las operaciones en el AICM sin recurrir a recortes que afecten la economía de destinos turísticos como Los Cabos.

“A mí me parece que como otras cosas que se han estado haciendo en esta administración pública, debería más que cancelar las cosas, deberían buscar la manera de administrarse o de ampliarse, no buscar la manera de cortar los vuelos. Es insostenible esta situación, es más que evidente todos los recortes que se hacen en todas las instancias que no tienen que ver directamente con el poder ejecutivo; hablemos de Derechos Humanos, Instituto de Acceso a la información, el Poder Judicial e incluso el poder Legislativo”.