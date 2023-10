Más de 100 trabajadores se manifiestan afuera de un hotel de Cabo San Lucas

Empleados del Hotel Thompson, situado en el corredor turístico de Cabo San Lucas, llevaron a cabo la mañana del sábado 14 de octubre una manifestación pacífica para protestar contra el trato injusto que ha sufrido el personal de este complejo hotelero.

La manifestación fue encabezada por David Illedra Villegas, secretario general de la Croc en Baja California Sur, quien tomó la palabra para exponer las problemáticas afrontadas. Explicó que los despidos injustificados se debieron a una solicitud de libertad sindical.

“Nos estamos manifestando porque esta empresa despidió a compañeros de una manera injusta, y las despidió por el simple hecho de pedir una libertad sindical, solamente por el puro hecho de exigir su derecho y quiero decirle a esta empresa, que la solución no está en correr a nuestros trabajadores, así no se solucionan las cosas, las cosas se solucionan defendiendo a los trabajadores y eso es lo que tenía que haber hecho este sindicato defender a la clase trabajadora”.

Cerca de un centenar de colaboradores tomaron la decisión de no ingresar al complejo hotelero debido a las acusaciones de despido injustificado y acoso laboral. En su lugar, llevaron a cabo una manifestación pacífica para expresar su descontento. Los trabajadores dejaron claro que tomarán medidas legales para defender sus derechos laborales ante esta supuesta violación.

“Compañeros estamos frente a una reja, y esta reja no nos puede detener, si queremos podemos entrar, pero no vamos a usar la fuerza, vamos a usar algo más importante, vamos a usar el poder de la ley que nos asiste, esta empresa no fue legitimada, la ley asiste al trabajador pidiendo una representación digna como es el sindicato de la Croc”, expresó un trabajador afectado

David Illedra Villegas, secretario de la Croc señaló que al interior de la administración del hotel existen familiares del gerente general, quien ha sido señalado por los colaboradores por violar los derechos laborales de numerosos empleados. Además, indicó que los trabajadores afectados ya están sindicalizados bajo la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), y en las próximas semanas, los empleados del hotel tomarán la decisión de a qué sindicato desean unirse.

