Se retrasa pavimentación de la Tamaral hasta el 2024

El pasado 2 de mayo se iniciaron los trabajos de pavimentación en la calle Nicolás Tamaral, ubicada en Cabo San Lucas. Después de un proceso de licitación que duró aproximadamente un mes, la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sepuimm) informó que la empresa Mut Infraestructura, S.A. de C.V., con sede en el estado de Puebla, sería la encargada de ejecutar la obra en esta vialidad.

A pesar de que se había acordado que la pavimentación de la vialidad concluiría a finales de diciembre, el alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs Castro, confirmó que la obra no será finalizada en el tiempo acordado. El edil cabeño enfatizó que el Ayuntamiento ha estado pendiente de que los procesos sean los adecuados para evitar que por la premura de los tiempos se hiciera un “cochinero”.

“Le falta y no creo que la terminen. No es responsabilidad del gobierno municipal, solo vigilar y que hagan las cosas bien. Si hubiéramos dejado que le apuraran y terminarán el 31 de diciembre, iban a hacer un “cochinero”, y en la primera lluvia se iba a llevar todo. Van a tardar un poquito más, pero la van a hacer bien para que dure. Yo también hubiera querido que ya esté lista y no andar con esa pendiente. Todo va a ser para bien, ya los hemos esperado mucho, hay que esperar un poquito más para que hagan las cosas bien”.