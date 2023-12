Sergio ‘Checo’ Pérez quedo fuera del Top 10 de pilotos de Fórmula 1

Sergio ‘Checo’ Pérez quedó fuera del top 10 de los Power Rankings de la Fórmula 1 en la temporada, pese a haber logrado el subcampeonato en el 2023, pero no ha sido suficiente para asegurar su presencia dicha clasificación recientemente publicada por la máxima categoría del automovilismo.

A pesar de sus dos victorias y nueve podios a lo largo de la temporada, Sergio’Checo’ Pérez y el subcampeonato general, el corredor mexicano quedó fuera de los Power Rankings, al no lograr posicionarse entre los diez mejores pilotos, según la percepción de los expertos de la Fórmula 1.

La ausencia del piloto tapatío en esta lista sorprendió a muchos aficionados, ya que incluso superó en la clasificación general del campeonato a algunos de los que encabezaron el Power Rankings.

Los resultados del Power Rankings, que otorgan una calificación a los pilotos después de cada Gran Premio, son completamente subjetivos y no siempre reflejan el puntaje obtenido por los conductores en la pista.

A pesar de haber superado en la clasificación general a pilotos como Lewis Hamilton y Lando Norris, ‘Checo’ Pérez quedó fuera del top 10 en esta evaluación.

Alexander Albon de Williams, el novato Oscar Piastri de McLaren y Pierre Gasly de Alpine lograron un mejor posicionamiento en el Power Rankings que el experimentado piloto mexicano, a pesar de la considerable ventaja de puntos que Pérez tuvo sobre ellos en la temporada.

Este caso no es único para Pérez, ya que anteriormente se ha observado que su posición en los Power Rankings no siempre refleja su desempeño en la pista. Incluso después de lograr, junto con Max Verstappen, quien sí se posicionó en el primer lugar de los Power Rankings, el campeonato de constructores para Red Bull, Sergio ‘Checo’ Pérez quedó fuera al no fue reconocido entre los mejores pilotos de la temporada.

El fenómeno no se limita a Pérez, ya que otros pilotos, como Carlos Sainz, que lograron hazañas significativas durante la temporada, también han quedado en posiciones inesperadas en los Power Rankings, demostrando la subjetividad de esta evaluación anual en la Fórmula 1.

Sergio ‘Checo’ Pérez quedó fuera ¿Quienes integran la lista de los Power Rankings?